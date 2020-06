Governo de Nova York aprova realização de VMA em agosto

A edição de 2020 do MTV Video Music Awards (VMA), maior premiação da emissora estadunidense já tem data marcada. Indo na contramão da onda de adiamentos de grandes eventos para 2021, o VMA 2020 será realizado no dia 30 de agosto, no Barclays Center, segundo anúncio feito por Andrew Cuomo, governador de Nova York.

A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (29), em uma coletiva de imprensa. De acordo com Cuomo, o sinal verde para o VMA foi dado após uma revisão de planos da MTV, que se comprometeu a implementar medidas contra o coronavírus. Assim, a presença de pessoas será restrita àquelas diretamente envolvidas na transmissão do espetáculo para a TV. A depender da evolução da pandemia até o dia 30, disse ele, o evento poderá ter uma plateia limitada ou mesmo ser vazio.

Em maio, a revista Variety já havia publicado que a emissora estava trabalhando em conjunto com autoridades novaiorquinas para garantir que o VMA fosse de fato realizado em agosto. “Estamos estudando com oficiais do governo, a comunidade médica e os principais interessados maneiras de realizar com segurança do VMA de 2020 no Barclays Center”, disse um porta-voz da MTV à revista. “A saúde de todos envolvidos é nossa prioridade número um. Além disso, estamos trabalhando em vários planos de contingência para levar a maior noite da música a todo o público.”