Castelo de Downton Abbey pode ser alugado no Airbnb

Já imaginou se hospedar no castelo de Downton Abbey, em Londres? Os fãs da série já podem comemorar porque agora isso é possível. Para divulgar o lançamento do filme, que chega aos cinemas do Brasil em novembro, o espaço estará à disposição no aplicativo de aluguel de imóveis, o Airbnb.

A condessa Carnarvon, que mora no castelo na vida real, é a pessoa responsável pelo convite na ação de divulgação do filme. “O castelo de Highclere está na família Carnarvon desde 1679 e tem uma história incrivelmente rica. Sou apaixonada pela herança desse castelo e espero receber nossos futuros convidados”, diz a condessa no anúncio.

Para garantir a reserva, os interessados devem desembolsar 120 libras, cerca de R$ 600, por dia. Além disso, será necessário provar o amor pela série por meio da solicitação de reserva. O texto mais criativo será o escolhido. A partir do 1º de outubro, às 12h, as reservas estarão disponíveis no aplicativo para os candidatos que possuem um histórico de boas práticas no Airbnb.

Reconstruído em 1840 pelo arquiteto Charles Barry, o castelo conta com mais de 300 quartos. Além de ter direito a um deles, o hóspede e seu acompanhante poderão usufruir de coquetéis à noite no salão, jantar tradicional na sala de jantar e café na biblioteca do local. Já wi-fi e televisão não estão na lista de recursos disponíveis.

Para divulgar a parte histórica, os anfitriões também vão contar aos hóspedes casos do passado do castelo. “Durante toda a estadia, a família Carnarvon mergulhará os convidados na rica história do Castelo de Highclere com uma visita particular ao castelo, a propriedade Highclere“, diz o anúncio.

