Homem acusa noiva por tráfico de drogas para pedi-la em casamento

O pedido de casamento é um momento idealizado por muitas pessoas, tanto mulheres como homens. Ele pode ser romântico, simples, engraçado e até assustador, sabia? É que, na Rússia, a nova moda para pedir a pessoa amada em casamento é radicalizar.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Sergei resolveu aderir à tendência e bolou um plano inusitado para sua noiva, a Anastasia. O casal combinou de se encontrar no aeroporto de São Petersburgo, já que a jovem estava com desembarque marcado para o local. Porém, o noivo não apareceu e avisou que um amigo iria busca-la.

No caminho para casa, o carro em que Anastasia estava foi parado por um micro-ônibus. Dois homens encapuzados saíram do veículo armados para desespero da jovem. O amigo de Sergei aproveitou o momento para empurra-la ao banco de trás.

Durante o ataque, as malas de Anastasia foram vasculhadas e, com isso, um pacote de pó branco foi encontrado. Um policial disse a ela no momento: “Você é suspeita de tráfico de drogas”, explicou segundo a BBC Brasil. Nervosa, ela negou a denúncia e disse: “Você deve estar enganado. Isso não é meu”, comentou a jovem de acordo com o portal.

Entre uma pergunta e outra, um dos homens encapuzados abriu um pacote com uma pequena caixa rosa e pergunta à jovem: “E o que é isso?”. Ela respondeu que não tinha ideia. Em seguida, ele se ajoelhou, tirou a máscara e gritou: “Case comigo!”, revelando que tudo não passava de uma brincadeira.

Tirando o amigo de Sergei, todos os homens que estavam no momento eram atores contratados por uma empresa que oferece “pedidos de casamento extremos”, negócio que vem ganhando espaço no mercado de matrimônio russo.

O noivo desembolsou aproximadamente 30 mil rublos, que dá cerca de R$1.896. Para a BBC, Sergei contou que chegou a pedir ajuda para integrantes do Serviço de Segurança Federal (FSB). Porém, ninguém topou participar da loucura, o que foi um alívio, segundo ele.

Leia também: Casal se perde após pedido de casamento em montanha

+ Você também pode se casar no Cristo Redentor. Saiba quanto custa

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?