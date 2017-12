Casal relata caso de homofobia em padaria de São Paulo

Por meio de seu perfil no Facebook, a jornalista e atriz Tatit Brandão relatou em seu perfil no Facebook o caso de homofobia pelo qual passou com a companheira, a psicóloga Laura M. Baruffaldi.

O episódio aconteceu na última sexta-feira (22), quando Tatit e Laura foram a padaria Delícia de Perdizes, localizada no bairro de Pompeia, em São Paulo, para tomar o café da manhã.

Segundo o relato, as duas se alimentavam e trocavam carinhos quando uma das funcionárias interrompeu a refeição para pedir que as carícias fossem interrompidas. “Olha, dois clientes já foram reclamar com o gerente o incômodo que vocês estão causando. Um deles, um senhor que estava com o filho e foi questionar que tipo de ambiente a padaria, que deveria ser um ‘ambiente familiar’, nesse momento está proporcionando. Então, eu peço a delicadeza de vocês serem discretas…”, pediu.

Ao perceber o espanto das clientes a funcionária tentou explicar o pedido. “Não é preconceito por vocês serem assim, nem nada, me desculpa, não é por mal, eu também sou gay e faz tempo, desde os meus 11 anos. Tem alguns lugares que eu me sinto bem à vontade… no Vermont, na República, no Arouche… mas é que lugares como aqui é bem complicado… Sabe? Meninas, me desculpem mesmo, a padaria quer receber e agradar todo mundo, o gerente pediu pra eu vir aqui falar com vocês porque ele sabe que eu sou gay e aqui nunca sofri nenhum preconceito em relação a isso, eles me aceitam normal…”, argumentou a funcionária.

Tatit chegou a questionar a solicitação do estabelecimento, mas percebeu que a situação era muito mais complexa do que parecia. “A moça tentou falar, continuou se embananando mais ainda, se emocionou, pediu desculpas e saiu da nossa frente chorando em direção ao banheiro. Essa cena se repetiu mais duas vezes. Ficamos, claro, paralisadas e incrédulas com o tamanho do horror a que nós três estávamos sendo submetidas”, lembra a jornalista.

Para Tatit o caso abordou dois problemas: homofobia e assédio moral no ambiente de trabalho. “Sofrer homofobia já é um horror sem fim. Sofrer homofobia e ao mesmo tempo presenciar um assédio moral descarado entre chefe-empregada sendo que a empregada sofre o mesmo tipo de opressão que você, é um horror elevado a enésima potência. A funcionária recebendo uma ordem do chefe não está em posição de argumentar, nem discutir, nem se negar a nada, ainda que a ordem seja oprimir pessoas iguais a ela, e a si mesma.”

Por fim, Tatit e Laura deixaram o estabelecimento. Em entrevista ao UOL, o casal explicou que decidiu compartilhar a experiência na padaria para que casos de homofobia deixem de existir. “Estamos em 2017 e não podemos mais continuar sofrendo esse tipo de preconceito (…) Vamos continuar ocupando os espaços sendo quem somos, nos amando e demonstrando afeto. Essa é a nossa resistência.”

Em nota divulgada em sua página no Facebook, a Delícia de Perdizes assumiu a culpa pelo episódio. “Queremos nos retratar publicamente com o casal Tatit Brandão e Laura M Baruffaldi. Por elas terem passado pela degradante situação de se sentirem erradas, quando não fizeram nada mais que demonstrar o sentimento que sentem uma pelo outra. A culpa não é da funcionária que as abordou. Não é também só de pessoas que se sentiram incomodadas. A culpa é da Delícia de Perdizes.”