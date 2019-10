Google Maps flagra momento íntimo de casal em beira de estrada

Depois da invenção do Google Maps, nada mais passa despercebido pelas ruas e estradas do mundo. A ferramenta permite que os usuários vejam fotos de diversos lugares com apenas um click, e já rendeu vários registros inusitados.

Um equipamento no carro grava e tira fotos dos lugares enquanto o veículo se movimenta. E dessa vez, o flagra foi um casal em um momento íntimo na beira de uma estrada, em Santian, Taiwan.

Quem descobriu o ‘casal hot’ foi um usuário da plataforma. “Dei uma olhada no Google em busca de animais e inesperadamente encontrei essa maravilhosa vista”, escreveu ele, em tom de brincadeira. Confira o flagra abaixo:

O registro foi descoberto por um usuário da ferramenta

A região era de pouca pesquisa, e após a revelação se tornou um dos mais procurados no Google Maps

A ferramenta já fez vários registros inusitados, mas nada parecido com esse

Depois dessa inusitada revelação, o local que era pouco pesquisado se tornou um dos mais procurados no Google Maps, e recebeu diversas avaliações com cinco estrelas. Parece que tem mais pessoas interessadas em visitar.

