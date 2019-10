Após briga séria, Anitta e Ludmilla não se falam mais

Anitta e Ludmilla estão com a amizade bem estremecida, segundo informações ditas por Léo Dias, no programa do SBT, o Fofocalizando. Nesta terça-feira (8), o apresentador revelou que as duas brigaram e não conversam mais.

O motivo da discussão seria uma divergência em relação aos direitos autorais da música Onda Diferente, canção que as duas gravaram com o rapper Snoop Dogg. Além desse hit, as funkeiras também gravaram Favela chegou, composição que está presente no DVD Hello Mundo, da Ludmilla.

Segundo o jornalista, o desentendimento ocorreu quando Ludmilla ficou sabendo que Anitta acrescentou o próprio nome na autoria da música, só que sem autorização. A atitude da cantora desagradou totalmente a Ludmilla.

“Antes, os direitos eram da Ludmilla e do Snoop Dogg, o outro parceiro delas. A Ludmilla mandou áudios gritando e exigindo que a Anitta tirasse o nome dela da música”, explicou Léo, que ainda revelou que a dona do hit Show das Poderosas já retirou o nome da canção.

Nas redes sociais, Ludmilla comentou sobre a autoria da música. “Eu fiz essa música, mostrei pra minha gravadora e ela não quis deixar eu trabalhar essa música. Como eu gostei tanto, não quis deixar guardada e postei na Internet. Ela começou a viralizar na Internet, a Anitta viu e falou ‘cara, vamos gravar essa música’. Falei ‘já está na Internet’, ela falou ‘vamos apagar’”, escreveu a cantora.

