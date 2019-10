Evento no Masp fala sobre protagonismo e futuro de meninas

Dia 11 de outubro é celebrado o Dia da Menina e, aproveitando a data, o Museu de Arte de São Paulo coloca as jovens em destaque em um evento que discute o protagonismo e o futuro das meninas.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O Festival Plano de Menina, que acontece no mesmo dia 11 de outubro, será gratuito, com uma programação que inclui palestras, bate-papos, shows e uma apresentação especial da cantora Karol Conka.

Além de todas as atividades programadas, o Instituto Plano de Menina, responsável por promover a iniciativa, vai apresentar uma pesquisa inédita sobre a visão de futuro das meninas brasileiras e lançar o minidocumentário Me dá licença, co-criado pelas meninas que participam das propostas da organização.

O Festival irá mostrar histórias reais de meninas da periferia que estão conquistando seus planos por meio do Instituto. Além de Karol Conka, estão confirmadas as presença da Miss Brasil 2019, Alexandra Gurgel, que vai falar sobre LGBTQI+ e gordofobia, de Jules Faria, da ONG Think Olga e da rapper Yzalú. A entrada no evento é gratuita mas atenção, é preciso se inscrever para participar.

Confira, abaixo, a programação do evento:

15h30 – Abertura com a banda As Valquírias

15h45 – Quando eu era uma menina, com Mylene Ramos

15h50 – A mulher que eu quero ser, com Julia Ilario

15h55 – Banda As Valquírias

16h10 – Girls Talk com Alana, Gabriela e Luana

16h15 – Banda As Valquírias

16h25 – Batalha de Poesia, com Amanda, Camila, Leticia

16h30 – Sessão do minidocumentário Me dá uma licença

16h40 – Painel Me dá uma licença, com Jules Faria, Victoria Dandara, Julia Teodoro e Luz Ericka

17h25 – Show de Yzalú

17h35 – Quando eu era uma menina, com Valéria Almeida

17h40 – A mulher que eu quero ser

17h45 às 17h55 – Girls Talk, com as Meninas do Grajaú

18h00 – Show de Yzalú

18h05 – Painel Pesquisa: Autoestima da menina brasileira, com Julia Horta, Ellora Haonne, Xan Ravelli, Alexandra Gurgel, Adriana Carvalho

18h50 – A menina que eu era e a mulher que eu sou, com Amanda e Yzalú

19h05 – Painel: Lugar de menina

19h40 às 19h50 – Homenagem – Representatividade: Joyce Ribeiro; Inspiração: Alexandra Gurgel e Realização: Juju Gol

20h10 – Encerramento

Leia também: Problema no Whatsapp facilita hackeamento de conversas

+ Sem papo! Uber lança categoria para usuários que não querem conversar