Agora vai dar para saber se o transporte está lotado pelo Google Maps

O Google Maps acaba de disponibilizar dois novos recursos para ajudar os usuários a planejar melhor a viagem de transporte público. Com as novidades, será possível conferir em tempo real se o seu ônibus chegará atrasado, o tempo de viagem de forma mais precisa, além de conferir a aglomeração nos trens, metrôs e ônibus.



Inicialmente, os usuários começarão a ver esses recursos em quase 200 cidades em todo o mundo, tanto no Android quanto no iOS. Confira os detalhes sobre cada recurso:



Tráfego em tempo real para ônibus

A nova funcionalidade exibe em tempo real o tráfego de ônibus em locais onde não há informações ao vivo diretamente das agências de transporte locais. Agora, o usuário pode ver se o ônibus chegará atrasado, quanto tempo de atraso e conferir o tempo de viagem de forma mais precisa com base nas condições de tráfego em seu trajeto. Ainda será possível ver exatamente onde estão os congestionamentos no mapa, assim é possível planejar a viagem antes mesmo de entrar no ônibus. Em breve, o recurso deve começar a ser visto em cidades como Brasília, Recife e Salvador.

Previsões de aglomeração

O recurso disponibiliza previsões de lotação para ônibus, trem ou metrô, baseado em histórico de viagens passadas. Assim, é possível tomar uma decisão de esperar ou não mais alguns minutos por um veículo em que se tenha mais chances de conseguir um lugar. Em breve, a funcionalidade deve começa a aparecer para o usuário em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Tendências de lotação de trânsito



As previsões de lotação vêm do feedback opcional diretamente das pessoas que usam o Google Maps. Para saber mais sobre como os níveis de superlotação variam ao redor do mundo, o Google analisou relatórios agregados e anônimos de lotação de usuários do Google Maps de outubro de 2018 a junho de 2019 durante o horário de pico (das 6h às 10h) e identificou quais linhas têm o maior número de aglomerações. Veja o que foi encontrado:

As linhas de transporte mais cheias do mundo, São Paulo aparece nas posições 2, 4 e 8

