Bruna Linzmeyer causa polêmica com escolha de look em festival

Na última terça-feira, 8, a atriz Bruna Linzmeyer usou um look que causou polêmica nas redes sociais. As peças da marca Frank-Sustainable foram escolhidas pela atriz para comparecer à sessão da estreia nacional do seu novo filme, Baby, que aconteceu no Festival do Rio, com transmissão do longa e debate com todo o elenco.

O visual da artista foi composto por uma saia longa de cintura baixa, deixando a lingerie à mostra, e um sutiã, todos na cor azul com estampa amarela. A grife brasileira é focada em fazer roupas com tecidos descartáveis.

Em seu Instagram, Bruna fez a postagem das fotos no evento convidando o público para a última sessão com essa dinâmica, que ocorreu na terça, e agradecendo o diretor, Marcelo Caetano, pela personagem e também parabenizando alguns de seus colegas de elenco. Mas, o que chamou atenção foi a roupa usada pela atriz, que gerou diversos comentários, positivos e negativos, sobre a escolha.

“Meu Deus! o bom senso e a elegância passaram longe. Qual necessidade disso, num festival de cinema? É muito sem noção!”, disse um internauta. Logo em seguida, “Tudo que a Bruna faz é político, grita empoderamento e liberdade. Erra quem acha que ela não sabe o que está fazendo! Brilha sempre!”, defendeu uma seguidora.

No longa, Bruna vive a manicure Janaína, uma mulher lésbica e que, junto com sua esposa, tenta sobreviver em São Paulo. O filme tem a temática LGBTQIAPN+, e foi muito vitorioso em premiações internacionais de cinema, muito comentado em Cannes, Melhor Filme LGBTQIA+ em Lima e Melhor Filme Queer Latino no Sebastiane Latino, premiação do festival de produções da América Latina.

