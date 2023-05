Cannes: Francesa Justine Triet leva Palma de Ouro por “Anatomy Of A Fall”

Temos mais uma mulher na lista dos laureados com o prêmio mais importante do Festival de Cannes. No sábado (27), foram divulgados os vencedores do evento francês e a diretora Justine Triet ficou com a Palma de Ouro por Anatomy Of A Fall (Anatomie D’une Chute). Além da vitória feminina, tem também longa brasileiro premiado, em mostra paralela do festival.

Justine Triet faz história

Este ano, 7 cineastas mulheres foram indicadas à Palma de Ouro, o que foi um recorde e exista uma esperança de termos uma realizadora mulher levando o prêmio. Após Jane Campion, em 1993, com O Piano e Julia Ducournau com Titane, em 2021, agora temos Justine Triet.

Em Anatomy Of A Fall, a diretora apresenta um drama-suspense que gira em torno de uma família que precisa confrontar a misteriosa morte do pai, Samuel. Acusada pelo crime, a protagonista Sandra (Sandra Hüller) precisa provar a sua inocência, tendo o filho cego como sua principal testemunha.

Presença brasileira em Cannes

O Brasil também está entre os premiados, A Flor do Buriti, longa da dupla João Salaviza e Renée Nader Messora que retrata a resistência de indígenas brasileiros ficou com o prêmio Prix d’ensemble (Prêmio de Melhor Equipe) na mostra Un Certain Regard (Um Certo Olhar).

Sônia Guajajara, a atual ministra dos Povos Indígenas, participa do longa que foca no povo Krahô no norte de Tocantins. Os diretores repetem o feito de 2017, quando levaram o Prêmio Especial do Júri por A Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, que fala das mesmo tribo indígena.

Em outra Mostra Paralela, tivemos mais laureados brasileiros. Levante ficou com o troféu de Melhor Filme de Estreia na Fipresci, Federação Internacional de Críticos de Cinema, do Festival de Cannes. O longa da diretora Lillah Halla retrata o dilema de uma adolescente brasileira que engravida e decide fazer um aborto no Uruguai.

Mais premiados

Outros destaques ainda foram as vitórias de Melhor Roteiro e Palma Queer para Monster, do japonês Hirokazu Kore-eda (vencedor da Palma de Ouro por Assunto de Família, em 2018). A produção tece uma crítica sobre a sociedade japonesa pelo olhar de garotos em uma história de relações disfuncionais. O Fallen Leaves, do finlandês Aki Kaurismaki, um os mais elogiados do festival ficou com o Prêmio do Júri.

A melhor direção foi para o diretor franco-vietnamita Hùng Tran Anh, por La Passion de Dodin Bouffant, estrelado por Juliette Binoche e Benoît Magimel.

Confira, a seguir, a relação com os principais vencedores de Cannes 2023:

Palma de Ouro:

Anatomy Of A Fall, de Justine Triet

Grande Prémio:

A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer

Prémio do Direção:

La Passion de Dodin Bouffant, de Trần Anh Hùng

Prêmio do Júri:

Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki

Prémio de Roteiro:

Monster, de Hirokazu Kore-Eda

Melhor Atriz:

Merve Dizdar, por Les Herbes Sèches, de Nuri Bilge Ceylan

Melhor Ator:

Koji Koji Yakusho, por Perfect Days, de Wim Wenders

Caméra d’Or:

The Golden Butterfly Tree, de An Pham Thien

Palma de Ouro para Curta-Metragem:

27, de Flora Ana Buda

Menção especial para a curta-metragem:

Fár, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter