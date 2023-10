Britney Spears revela aborto durante relacionamento com Justin Timberlake

Há poucos dias do lançamento de sua autobiografia, a cantora Britney Spears emocionou a internet na tarde desta terça-feira (17) após divulgar alguns trechos exclusivos e bastante sensíveis do seu mais novo livro, o The Woman In Me.

Em uma entrevista exclusiva à People, Britney revelou que esteve grávida e realizou um aborto durante o seu namoro com o cantor e ator Justin Timberlake, com quem manteve um relcionamento bastante intenso entre os anos de 1999 a 2002.

Britney não revelou o momento exato em que descobriu a gravidez, mas caracterizou o fato como uma grande surpresa: “Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava. Foi uma surpresa e não uma tragédia”, declarou a voz de “Baby One More Time…”

Em outro trecho, ela afirma que a decisão de interromper a gravidez partiu de Timberlake após a insatisfação com a notícia de que iria ser pai.

“Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Não queria ser pai. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens” afirma a cantora.

Britney ainda declarou que não sabe ao certo se esta foi a melhor escolha e voltou a enfatizar a decisão do ex.

“Tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixado apenas para mim, eu nunca teria feito isso. E ainda assim Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai”, finalizou.

Até o momento, Justin Timberlake não se pronunciou sobre o caso.

Vale lembrar que a autobiografia de Britney Spears está prevista para ser lançada no próximo dia 24 de outubro e promete grandes revelações sobre os momentos em que a cantora esteve sob tutela legal de seu pai, o empresário Jamie Spears, além de todas as polêmicas que envolvem a cantora desde o início dos anos 2000.

