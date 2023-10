Alok reencontra o pai após ataque do Hamas

Nesta quarta-feira (10), Alok conseguiu reencontrar o pai, Juarez Petrillo, que teve seu show interrompido pelos ataques do Hamas em uma rave no sul de Israel. Nas redes sociais, o DJ compartilhou o momento de alívio.

“Que alívio poder te abraçar pai!”, escreveu na publicação. Petrillo, que também é DJ, esteve no festival Universo Paralello, onde, segundo autoridades locais, 260 pessoas foram mortas, duas delas brasileiras. Em vídeo publicado durante a semana, Alok disse que o pai estava prestes a se apresentar quando o bombardeio teve início. “Meu pai também saiu correndo e conseguiu entrar num carro e sair de lá, o carro de trás que estava com conhecidos dele foi baleado, meu pai conseguiu se abrigar num banker”, relatou.

Os ataques em Israel

Na madrugada de sábado (7), Israel sofreu um de seus maiores ataques dos últimos anos, deixando (até o momento) mais de 200 mortos e 700 feridos. O atentado surpresa, reivindicado pelo Grupo Hamas com a justificativa de uma retomada de território, fez com que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarasse oficialmente ‘estado de guerra’ no país. Desde então, Israel e Palestina vivem a semana mais sangrenta do século, com pelo mneos 2.300 mortos, isso sem contar os 1.500 integrantes do Hamas que Israel diz ter matado dentro do país.

