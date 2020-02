As atletas que fazem o Brasileirão Feminino 2020

Se tem uma coisa que o brasileiro ama, é futebol! Seja domingo ou quarta-feira, é a família reunida na sala ou os amigos juntos no bar. E se tem jogador bom em campo, aí a torcida vai à loucura. Por isso, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino já começou levantando a galera e, claro, na era da internet, movimentando as redes sociais.

A primeira rodada do Brasileirão Feminino 2020 começou com um clássico. O Corinthians venceu o rival Palmeiras por 3 a 1, com gols de Giovanna Crivelari, Grazi e Erika. Quem amenizou o resultado para o Verdão foi Carla Nunes, que acertou um belo chute de fora da área. O resultado garantiu a série de 46 jogos invictos do Timão.

Quem também saiu na frente na primeira rodada do campeonato foi o Santos. O time goleou o Flamengo por 4 a 0, com direito a gol de Cristiane, grande artilheira da Seleção Brasileira. Laryh, com dois gols, e Katlen, com um, terminaram de construir o placar do Peixe. No time carioca, o destaque vai para a goleira Kaka, que evitou um resultado ainda pior para o Mengão.

Já a atual campeã, Ferroviária, estreou no campeonato com vitória. A equipe venceu o Audax também por 4 a 0, com gols de Chu, Sâmia e Rafa Andrade, que marcou duas vezes.

Grêmio, Kindermann, Internacional, Iranduba e Cruzeiro também garantiram vitórias.

Apesar dos favoritos Ferroviária e Corinthians, a bola ainda tem muito o que rolar nas próximas 14 rodadas. Para acompanhar as emoções dos jogos, a conta oficial do Brasileirão no Twitter (@BRFeminino) fará transmissões ao vivo de algumas partidas. A plataforma terá uma página dedicada a reunir os principais destaques e conteúdos do assunto, facilitando que o público acompanhe tudo em tempo real.

Abaixo, confira a programação dos jogos que serão transmitidos:

Cruzeiro x São Paulo – 10/02 – 19h

São Paulo x Internacional – 13/02 – 19h

Santos x Cruzeiro – 17/02 – 19h

São Paulo x Corinthians – 29/02 – 17h

Internacional x Flamengo – 16/03 – 19h

Todos os jogos da próxima rodada:

Quarta-feira (12)

Vitória x Palmeiras – às 15h

Flamengo x Ponte Preta – às 19h

Quinta-feira (13)

Audax X Grêmio – às 11h

MBTC x Ferroviária – às 19h

São Paulo x Internacional – às 19h

São José x Cruzeiro – às 19h

Corinthians x Kindermann – às 20:30h

Iranduba x Santos – às 21h

A CBF anunciou uma alteração na terceira rodada do campeonato. O jogo entre Corinthians e Audax, que seria realizado no próximo domingo (16), passará para segunda-feira (17), às 20h30, no Estádio Parque São Jorge, em São Paulo. Segundo a instituição, a mudança foi um pedido da Polícia Militar de SP, que temia um conflito entre torcidas, já que a cidade também está sediando partidas do Campeonato Paulista.

Como se livrar das dívidas e multiplicar seu dinheiro