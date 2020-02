Brasileirão Feminino terá transmissão via Twitter

Atenção fãs de futebol: o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino terá partidas transmitidas ao vivo exclusivamente via Twitter. A iniciativa, que teve início ano passado, visa não apenas incentivar o esporte, mas facilitar o acesso à modalidade que caiu nas graças do público na Copa do Mundo de 2019, porém ainda segue ausente da grade esportiva das grandes emissoras.

O projeto começa já nesta segunda-feira (10), na conta oficial do Brasileirão (@BRFeminino), com a partida entre Cruzeiro (MG) e São Paulo (SP), às 19h (horário de Brasília).

A plataforma terá uma página dedicada a reunir os principais destaques e conteúdos do assunto, facilitando que o público acompanhe tudo em tempo real. Será possível visualizá-la a partir da aba “Explorar” ou, de acordo com o interesse do usuário pelo tema, no topo da página inicial da rede.

Segundo informações do site Lance!, para um maior incentivo de debates em torno do campeonato e do futebol feminino, ao longo dos próximos meses será publicado, também no Twitter, um material exclusivo produzido em parceria com as equipes e atletas, que participarão de sessões de perguntas e respostas diretamente de seus perfis.

Abaixo, confira a programação dos jogos que serão transmitidos:

Cruzeiro x São Paulo – 10/02 – 19h

São Paulo x Internacional – 13/02 – 19h

Santos x Cruzeiro – 17/02 – 19h

São Paulo x Corinthians – 29/02 – 17h

Internacional x Flamengo – 16/03 – 19h