Lançamentos de música desta semana (14/08 a 18/08)!

Chegou a hora de relaxar e colocar os seus artistas favoritos no repeat, do funk até as baladas do amor. A semana esteve recheada de novidades dos maiores artistas, como o lançamento do novo álbum do Jão e o novo projeto super secreto de Anitta, Funk Generation, A Favela Love Story. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir, não é? Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

A playlist com os lançamentos da semana da Claudia, sempre repleta das melhores novidades e dos mais variados estilos musicais, já está no ar. Vamos conhecer as novidades? Essa semana prometeu, e entregou muito! Tivemos o lançamento de SUPER, novo álbum de Jão e, inclusive, o mais novo single Luísa Sonza. Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify. Então, não fique de fora dessa e siga o nosso perfil para aproveitar toda semana uma playlist atualizada e cheia de novidades. Confira:

Veja as novidades, a seguir:

SUPER

O querido menino do interior está de volta com o seu novo álbum, SUPER! Seu quarto álbum completa a coleção dos 4 elementos – ar, terra, água e fogo – e, neste, ele finalmente decide se incendiar. Além disso, em carta aos fãs, Jão revelou que neste lançamento ele responde uma pergunta deixada em Pirata: “O que o amor vira quando chega ao fim?”.

O álbum conta com 14 faixas, e é dividido em lado A e B. A sonoridade entre o lado A e o lado B se mostram completamente diferentes. O primeiro traz músicas bastante alegres e com um ritmo mais intenso, descrevendo sentimentos e, também, sexo. Já o lado B, que traz músicas como “São Paulo, 2015”, se torna um desabafo sincero, tanto da vida do cantor na cidade quanto em falhas em relacionamentos amorosos anteriores. O mais surpreendente do álbum é a interconexão com seus projetos passados, trazendo diversos easter eggs para os fãs. SUPER definitivamente incendiou!

Funk Generation, A Favela Love Story

Um single? Um álbum? Ou um EP? O novo projeto de Anitta, Funk Generation: A Favela Love Story, foi uma surpresa até o dia de lançamento! A cantora indicada ao VMA 2023 liberou o projeto, que é acompanhado por 3 faixas: “Casi Casi”, “Used to Be” e “Funk Rave” – que tinha sido lançada em junho deste ano.

“Casi Casi” é uma mescla do funk brasileiro com o pop internacional, com uma mistura de espanhol, inglês e, claro, português. “Used to Be” também segue uma batida similar, continuando com a narrativa de honrar as raízes de favela de Anitta. Ambos foram produzidos por Max Martin, nome por trás de alguns sucessos de artistas como The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift, em parceria com Gabriel do Borel.

A gente já viciou em todas as faixas, mas estamos ainda mais encantados com os clipes que as acompanham. E aí, vamos de Funk Generation com a nossa Girl from Rio?

Campo de Morango

Não estamos sabendo lidar com a nova era de Luísa Sonza! Após pegar todos os fãs de surpresa ao publicar em seu Instagram os primeiros visuais do seu próximo álbum, a loirinha também disponibilizou o primeiro single desta nova fase. A princípio, a faixa “Campo de Morango” não foi muito bem recebida pelo público pela letra ser bastante ousada e com um clipe para lá de apimentado.

O álbum Escândalo Íntimo chega no dia 29/08 e, por aqui, já estamos ansiosas para escutar.

Spinnin

Quem mais estava com saudades da Madison Beer? A cantora lançou o single inédito, “Spinnin”, como forma de divulgação para o seu novo álbum, Silence Between Songs, que será lançado em 15 de setembro. A música é um reflexo da passagem do tempo, explorando na música a possibilidade de entender a sua ansiedade e suas próprias emoções.

A música veio acompanhada de um videoclipe digno de experiência cinematográfica, no qual Madison é a única que continua vivendo, enquanto tudo e todas estão congelados no tempo. A gente já colocou na playlist de músicas emotivas, e você?

Confident, REVAMPED

Ela prometeu e cumpriu. Demi Lovato finalmente anunciou o álbum que reúne os principais sucessos de sua carreira, mas com um toque de rock’n roll que, já sabemos, ela consegue entregar.

Já havíamos comentado por aqui que a cantora vinha divulgando os lançamentos de singles regravados, com versões mais punk rock, ritmo bastante característico de uma Demi que conhecemos lá em meados de 2010. A faixa desta semana é a icônica “Confident”, que viralizou recentemente no TikTok, fazendo o single retornar às paradas após 8 anos desde seu lançamento.

Para o álbum REVAMPED, algumas regravações já foram divulgadas como “Heart Attack”, “Cool For The Summer”, “Sorry Not Sorry” e agora, a faixa “Confident”, sendo a última a ser anunciada. Quais outros hits Demi Lovato irá revisitar? O álbum completo ainda está sem data para ser lançado, mas estaremos de olho nos próximos passos da nossa rockstar.

Cupid, feat. Sabrina Carpenter

O hit do TikTok, “Cupid” do FIFTY FIFTY, está com uma cara diferente! A música foi relançada nesta semana, mas dessa vez com os vocais da nova queridinha das redes sociais, Sabrina Carpenter – que recentemente se apresentou no MITA Festival e será o ato de abertura de Taylor Swift na América Latina. E o que mudou? Sabrina ganhou um verso exclusivo, com uma energia romântica, e abriu espaço para que cantasse junto com a banda de K-pop em alguns versos!

Cerquita de Ti

Peguem suas gravatas e as saias rodadas, pois um dos revivals mais aguardados do ano está prestes a acontecer. Para deixar os fãs ainda mais curiosos, às vésperas do início da turnê mundial de reencontro, “Soy Rebelde”, o RBD divulgou uma faixa inédita, chamada “Cerquita de Ti”, uma baladinha romântica e que vai emocionar qualquer fã da banda.

Esta é a primeira novidade divulgada pelo grupo desde o anúncio da turnê, que deve agitar e arrastar multidões nas principais capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Ainda me iludo

Fim de semana com o reizinho do Samba? Temos! Péricles não deixou a gente curioso e lançou “Ainda me Iludo”, como parte da divulgação do seu novo álbum, Calendário. E ele definitivamente não desapontou! A batida é o ritmo clássico do cantor e, nela, Péricles sofre por um amor não correspondido.

Esta é a primeira novidade do novo projeto que contará com sete faixas, liberadas uma a cada semana – ele não deixa a gente sem um bom ritmo! O cantor ainda revelou que, dentre as músicas, há uma homenagem para Rita Lee. E essa com certeza vai para a playlist de churrasco em família, não é mesmo?

Lipstick

Charlie Puth colocou o corpo sarado para jogo no clipe de “Lipstick”, single que ele também lançou nesta última semana. O cantor é conhecido por, além de cantar, ser um produtor criativo e realizar músicas viciantes e virais nas redes sociais.

Recentemente, ele e Sabrina Carpenter (figurinha repetida nesta lista) dividiram vocais na faixa “That ‘s Not How This Work” (Sabrina’s Version).

Según Quien

Se tem alguém que surpreendeu essa semana, foram Maluma e Carin Leon! O Maluma, que já fez colaboração com a Anitta, fez uma mudança radical no seu estilo musical no single “Según Quien”, sendo digno de colocar chapéu e botas, no ritmo sertanejo. Na música, Carin Leon e Maluma sofrem por um coração partido enquanto tomam algumas bebidas no bar.

“Según Quien” faz parte do novo álbum do cantor, DON JUAN, pelo qual não podemos esperar!

Cachimbo da Paz 2

Diretamente do túnel do tempo, Gabriel Pensador se junta com Lulu Santos e o rapper Xamã para reviver um dos maiores hits do ano de 1998, a faixa “Cachimbo da Paz”.

A música lançada esta semana, intitulada “Cachimbo da Paz 2” faz diversas alusões e citações ao material original. O single também faz parte do próximo álbum de Gabriel, chamado Antídoto para Todo Tipo de Veneno, que também foi divulgado nesta semana.

Os lançamentos podem ter acabado, mas com o encerramento chega mais uma das playlists da Claudia! Aproveite.