Beyoncé anuncia coleção inédita inspirada no álbum “Renaissance”

Vem aí uma nova coleção da IVY PARK! Beyoncé anunciou uma nova coleção de sua linha com a Adidas, em seu mais recente show da Renaissance Tour, em Amsterdã, Holanda. A Queen B divulgou mais detalhes da novidade no Instagram, explicando os bastidores da criação das novas peças.

“Comecei a desenhar essa coleção há mais de um ano. Eu estava tão envolvida em todas as coisas da Renaissance e inspirada pelo Studio 54, Bob Mackie e a Era Disco”, contou a cantora aos seus seguidores. A coleção, chamada Ivy Paradise, contará com fortes inspirações de Renaissance, com referências metálicas e cheias de brilho, parte do espírito disco.

Beyoncé anuncia coleção inédita inspirada no seu álbum, Renaissance

Ela também acrescentou: “queria fazer uma reviravolta moderna usando a assinatura IVY PARK neon, trazendo a Era Disco para essa coleção de moda praia”. O look acima foi usado pela cantora no show em Amsterdã, ela surgiu no palco com um body com alças cruzadas na frente com uma saia de fenda, um look inteirinho rosa! A coleção para o público contará com bodies, tops e hot pants.

E a escolha da data de anúncio não foi aleatória! A cantora escolheu o domingo (18/06) para honrar e trazer produções assinadas exclusivamente por designers negros devido ao Juneteenth, feriado celebrado no dia 19 de junho pela emancipação de afro-americanos escravizados: “Estou orgulhosa de estar entre os designers negros muito talentosos destacados no show de ontem à noite para celebrar o 19 de junho”, finalizou na legenda.

Por enquanto só nos resta esperar o lançamento oficial da coleção para que possamos sentir um pouco da criatividade e maravilhosidade de Beyoncé na pele!