BestNine: Descubra suas 9 fotos mais curtidas de 2019 no Instagram

Você já deve ter reparado que todo final de ano, em dezembro, começa a aparecer no seu feed montagem com as 9 fotos mais curtidas das pessoas que você se segue. É o Top Nine (“as nove melhores”, em tradução livre) do Instagram. Desde 2015 – ano em que foi lançado – o app vira mania nessa época do ano\ivo seleciona as suas nove fotos mais curtidas do ano e cria uma montagem fofa, pronta para ser compartilhada nas redes sociais.

Quer saber como fazer essa montagem do TopNine? A gente ensina!

Você tem duas opções: basta instalar o aplicativo Top Nine for Instagram para iOS (iPhone e iPad) ou para Android. A outra é entrar, via navegador de internet, no site oficial. Nos dois casos, o passo a passo é o mesmo: você coloca o seu @ na rede social e seu e-mail e em breve recebe a imagem com as suas fotos mais curtidas do ano. Para completar a brincadeira, vale postar nas suas redes com as #TopNine2019 e #BestNine2019.

Entre as fotos mais curtidas no Instagram da @claudiaonline estão a rainha Elizabeth dirigindo, a chegada de Bless na família Ewbank- Gagliasso e uma avanço importante na recuperação da ginasta Lais Souza: