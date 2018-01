Lais Souza, 29 anos, segue na luta para recuperar seus movimentos. E ela está vencendo as batalhas que enfrenta. A última foi compartilhada na madrugada desta sexta-feira (5) no Instagram da atleta.

No vídeo publicado na rede social, Lais aparece em pé com a ajuda de aparelhos para sustentá-la. “Eu ainda não cheguei lá, mas estou mais perto do que ontem”, comemora a ex-ginasta olímpica.

Leia mais: Lais Souza: “Mãe, você me ajudou a entender minha lesão”

Desde janeiro de 2014, Lais busca recuperar os movimentos do corpo. A atleta ficou tetraplégica depois que sofreu um acidente enquanto treinava em uma pista de esqui nos Estados Unidos.

