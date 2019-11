Instagram testa nova ferramenta exclusivamente no Brasil

Pela primeira vez, o Instagram irá testar sua nova ferramenta no Brasil: o Cenas, que é um recurso que possibilita criar dentro dos Stories, vídeos curtos e com música.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A ideia de criar a nova ferramenta surgiu do grande sucesso que o recurso de Música no Instagram teve. Mais da metade dos usuários viram o adesivo de Música no último mês, nos países, em que o recurso está disponível. Além disso, outra iniciativa foi o fato de o Stories ser um local de expressão para mais de 500 milhões de pessoas diariamente.

Como funciona

Para começar, basta acessar a câmera dos stories e selecionar a opção “Cenas” Instagram. Em seguida, é possível escolher música, velocidade e, se deseja ou não, o uso de temporizador. Com o conteúdo pronto, é só compartilhar nos Stories, seja na lista de “Melhores Amigos” ou no geral. Durante o período de teste, haverá algumas “Cenas” na aba”Explorar” também.

Ferramentas do Cenas

Música: você pode escolher uma música da biblioteca de músicas do Instagram para incluir na sua Cena;

Velocidade: permite acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Ela é ideal para fazer vídeos em câmera lenta ou para acelerá-los;

Temporizador e contagem regressiva: com esta ferramenta você consegue gravar com as mãos livres ou utilizar o temporizador para sincronizar sua gravação com a música;

Fantasma: essa ferramenta possibilita sincronizar diferentes trechos, ordenar as gravações para fazer alterações personalizadas e gravar várias pessoas.

“Estamos animados em testar Cenas, um novo formato de Stories que oferecerá à nossa comunidade mais uma maneira de criar vídeos divertidos e curtos com música. O Instagram Stories sempre foi um espaço de expressão e acreditamos que esse novo formato tem um grande potencial criativo para as pessoas”, ressalta Robby Stein, Diretor de Produto do Instagram.

Leia também: Marca lança produtos de maquiagem inspirados em Friends

+ Luan Santana se transforma em Elvis Presley em propaganda