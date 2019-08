Barbas são menos higiênicas que pelos de cachorro, sugere estudo

Um novo estudo sugere que barbas têm tantos microrganismos que podem chegar a ser menos higiênicas do que pelos de cachorro. Segundo a pesquisa, os organismos se transformam em esponjas de bactérias que se prendem aos pelos e são difíceis de sair.

O estudo foi conduzido por pesquisadores do Swiss Clinic Hirslanden, na Suíça, e usou 18 amostras de barba. Todas elas estavam cheias de bactérias e quase metade tinha corpos considerados perigosos para a saúde humana.

As bactérias infecciosas encontradas nas barbas são as Enterococcus faecalis, as mesmas que se instalam no intestino e podem causar infecções sérias no trato urinário. Em algumas amostras também foi encontrada a Staphylococcus aureus, que também causa infecções quando entra em contato com a corrente sanguínea.

Os resultados foram comparados com amostras de pelos de cão, que tinham menos microrganismos do que as barbas. “Com base nesses resultados, os cães podem ser considerados mais higiênicos que homens barbudos”, disse Andreas Gutzeit, autor do estudo.

Mesmo antes desse estudo vários especialistas já alertavam para a falta de higiene nos pelos faciais masculinos, que são espessos e, por isso, captam mais sujeira e bactérias.

Pequenas partículas de comida também podem ficar presas na barba e alguns homens têm o costume de tocar a região, transferindo ainda mais bactérias, o que pode causar até problemas de pele.

Homens barbudos podem ainda transferir essas bactérias para outras pessoas com quem tenham contato próximo. Para amenizar o problema, é necessário sempre manter a higiene e lavar os pelos com certa frequência. Mesmo assim, parte dos organismos provavelmente continuará preso na barba.

