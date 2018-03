Após o assassinato da vereadora do PSOL e ativista dos direitos humanos Marielle Franco, na quarta-feira (14), uma série de manifestações foram marcadas para esta quinta-feira (15) em todo o Brasil.

Marielle voltava de uma evento em que foi discutido o aumento da violência contra contra mulheres negras quando foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro. O motorista Anderson Pedro Gomes também foi assassinado. A assessora que estava no carro ficou ferida por estilhaços, mas foi liberada pelos médicos após ser socorrida.

Quinta vereadora mais votada nas eleições para a Câmara Municipal, ela era uma líder do movimento negro, defensora dos direitos humanos e protagonista na luta contra o genocídio nas comunidades. Aos 38 anos, presidia a Comissão da Mulher e, no mês passado, havia sido nomeada relatora da comissão que acompanhará a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro.

Pelas características do crime, a principal hipótese do assassinato é de execução. Marielle estava no banco de trás do carro, que tem vidros escurecidos, e os disparos foram direcionados. Por esse motivo, a polícia suspeita que os criminosos acompanharam o grupo por algum tempo, tendo conhecimento da posição exata das pessoas.

Veja o horário e o local dos atos nas capitais brasileiras:

Rio de Janeiro

11 horas – Cinelândia

17 horas – ALERJ

São Paulo

17 horas – MASP

Belo Horizonte

17 horas – Praça da Estação

Recife

16 horas – Câmara Municipal

Brasília

11 horas – Anexo II Câmara

Florianópolis

17 horas – Esquina Feminista

Natal

17 horas – Sede PSOL, Rua Apodi

Curitiba

18 horas – Prédio Histórico UFPR

Salvador

10 horas – Tenta Fórum Social Mundial

Belém

17 horas – São Braz

Porto Alegre

17h30 – Esquina Democrática

Maceió

16h30 – Câmara Municipal

