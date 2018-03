Políticos e entidades lamentam a morte de Marielle Franco

As redes sociais foram tomadas por mensagens lamentando a morte da vereadora Marielle Franco, 38 anos. Ativista dos direitos humanos, ela foi assassinada na noite de quarta-feira (14) no centro do Rio de Janeiro enquanto voltava de um evento em que foi discutido o aumento da violência contra contra mulheres negras. O motorista Anderson Pedro Gomes, 39 anos, que conduzia o veículo, também foi assassinado. Coluna da Zaidan: Nenhuma Marielle a menos Entre diversas publicações de civis ressaltando a importância do trabalho de Marielle, políticos e entidades também expressaram seu pesar com o ocorrido por meio de notas oficiais. A polícia trabalha com a hipótese de execução, uma vez que os criminosos não roubaram nada e atiraram no exato local em que a vereadora estava sentada, mesmo o veículo tendo vidros escuros. O governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o presidente da República, Michel Temer, garantiram reforços nas investigações do ocorrido e afirmaram que o crime não ficará impune. Torquato Jardim, ministro da Justiça, disse que o acontecimento não põe em xeque a intervenção federal. Já o PSOL, partido de Marielle, ressaltou que “Não podemos descartar a hipótese de crime político, ou seja, uma execução. Marielle tinha acabado de denunciar a ação brutal e truculenta da PM na região do Irajá, na comunidade de Acari.” Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro “É com profundo pesar que lamentamos o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco cuja honradez, bravura e espírito público representavam com grandeza inigualável as virtudes da mulher carioca. Sua trajetória exemplar de superação continuará a brilhar como uma estrela de esperança para todos que, inconformados, lutam por um Rio culto, poderoso, rico, mas, sobretudo, justo e humano. Em cada lar uma prece, em cada olhar uma lágrima e em cada coração um voto de tristeza, dor e saudade. É assim que hoje anoitece a cidade desolada e amargurada pela perda de sua filha inesquecível e inigualável. Que Deus a tenha!” Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro

“Lamento profundamente esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco, uma mulher admirável, guerreira e atuante, de liderança inequívoca, que tanto lutou contra as desigualdades e violência da qual acabou sendo vítima. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho, com as forças federais e integradas de Segurança, a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime hediondo que tanto nos entristece.”

Michel Temer, presidente da República “Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime. Pedi ao ministro Raul Jungmann para colocar a Polícia Federal à disposição para auxiliar o interventor do estado do Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, na investigação. Esse crime não ficará impune”. Confira: AO VIVO: Notícias sobre a morte de Marielle Franco

Dilma Rousseff, ex-presidente da República

“Lamento e repudio a morte da ativista Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, e de Anderson Pedro Gomes, seu motorista. Um ato covarde praticado contra uma lutadora social incansável. As circunstâncias dessas mortes – baleados dentro do carro, no Centro do Rio –, são absolutamente chocantes e podem indicar que foram executados. Estou profundamente chocada, estarrecida e indignada. Espero que as investigações apontem os responsáveis por este crime abominável. As mortes violentas de Marielle e de Anderson precisam ser apuradas com o rigor da lei. Tristes dias para o país onde uma defensora dos direitos humanos é brutalmente assassinada. Ela lutava por tempos melhores, como todos nós que acreditamos no Brasil. Devemos persistir e resistir nesse caminho. Minha solidariedade e votos de pesar às famílias de Marielle e Anderson, seus companheiros e amigos, também aos militantes do PSOL. Suas mortes não serão em vão”.

“O Partido Socialismo e Liberdade vem a público manifestar seu pesar diante do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes, motorista que a acompanhava. Estamos ao lado dos familiares, amigos, assessores e dirigentes partidários do PSOL/RJ nesse momento de dor e indignação. A atuação de Marielle como vereadora e ativista dos direitos humanos orgulha toda a militância do PSOL e será honrada na continuidade de sua luta. Não podemos descartar a hipótese de crime político, ou seja, uma execução. Marielle tinha acabado de denunciar a ação brutal e truculenta da PM na região do Irajá, na comunidade de Acari. Além disso, as características do crime com um carro emparelhando com o veículo onde estava a vereadora, efetuando muitos disparos e fugindo em seguida reforçam essa possibilidade. Por isso, exigimos apuração imediata e rigorosa desse crime hediondo. Não nos calaremos!”

