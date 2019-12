Atriz Hilda Rebello morre dois meses após o filho

A atriz Hilda Rebello morreu na manhã deste domingo (29). A informação foi confirmada pela família da artista através do Instagram. Ela estava internada por conta de uma infecção respiratória desde 22 de dezembro no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, e faleceu dois meses depois do filho, Jorge Fernando, também ator e diretor.

Confira a postagem:

Hilda tinha 95 anos de idade e teve uma longa carreira na televisão e no cinema. Alguns de seus papéis incluem a avó do Menino Maluqinho, em Menino Maluquinho – O Filme, e a Dona Filó, na novela Alma Gêmea. Segundo a publicação, o velório e a cremação acontecerão na segunda-feira (30), às 10h, na capela 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, em Caju, no Rio de Janeiro.

