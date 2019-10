Artistas e fãs prestam últimas homenagens a Jorge Fernando em velório

Com um jeito irreverente e agregador, o diretor criou laços fortes com seus companheiros de trabalho. Um deles foi com a atriz Marieta Severo, que contou ao G1 como era dividir o cenário com o amigo.”A sensação é de uma enorme falta que o Jorginho vai fazer com o talento dele. O Jorginho era genial. Ele pegava uma cena e ele resolvia tudo muito rapidamente. O talento dele era enorme e ele tinha alegria de trabalhar. Ele transformava tudo em diversão”, comentou.

Já a apresentadora Xuxa Meneghel revelou no velório o sentimento que cultiva pelo ator: “Muitas lembranças boas. Era um cara muito do bem, muito família. Muita saudade”, disse. Bastante emocionada, Nicette Bruno também foi ao velório para se despedir do diretor. – A atriz e apresentadora Cissa Guimarães comentou ao veículo. “O Jorginho é imenso demais só pra esse planetinha. A luz do Jorge agora é pra todo mundo, para alcançar outros planetas. O Jorge é uma constelação. Fica uma saudade imensa, um mundo mais triste. Mas foi uma benção ter aprendido tanta coisa e eu acho que a alegria dele vai estar sempre por aí. Talvez a gente não sinta mais no cotidiano, mas ele é imenso. Ele vai estar sempre por aqui, ele está aqui”. Leia mais: Morre Roberto Bueno, personal trainer e coach dos famosos

