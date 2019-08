Apresentadora americana morre em acidente de avião durante reportagem

A âncora de jornal Nancy Parker, de 53 anos, morreu em um acidente de avião nesta sexta-feira (16) enquanto fazia uma reportagem para afiliada de New Orleans da Fox, nos Estados Unidos, onde trabalhou por 23 anos. Segundo a própria emissora de notícias, Nancy estava trabalhando em uma matéria sobre um pequeno avião de manobras quando a aeronave teve uma falha e caiu. Além da apresentadora, o piloto Franklin J.P. Augustus também morreu. Eles estavam a cerca de 2 km do aeroporto de onde eles decolaram. Segundo relatos, após a queda, que aconteceu por volta de 3 horas da tarde, um incêndio tomou conta do local.

Em um comunicado oficial, a FOX News lamentou a morte da jornalista. “Lamentamos a perda de nossa antiga colega e amiga Nancy Parker. Detalhes não foram divulgados pelas autoridades, mas podemos confirmar que ela morreu em um acidente de avião enquanto gravava uma reportagem no Aeroporto New Orleans Lakefront”, dizia o texto.

Nancy deixa o marido, Glen Boyd, e três filhos.

