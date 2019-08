Jornalista da Globo leva 20 pontos no rosto após mordida de cachorro

Michelle Loreto, apresentadora do quadro Bem Estar, da Rede Globo, revelou nesta segunda-feira (5) que levou uma mordida de sua cachorra, ferimento que lhe rendeu 20 pontos do rosto.

“Nunca falei isso em público. Essa foto foi de cinco dias depois que fui mordida pela minha cachorrinha Blica. Levei 20 pontos no rosto, ela estava dormindo e fui dar um beijinho e ela se assustou. Eu tive a frieza de lavar o rosto e a mão. Levei três pontos no dedo. Fiquei lavando abundantemente com água e sabão e fui procurar ajuda médica” contou.

Michelle completou dizendo que, se não tivesse tomado as medidas certas de forma rápida, ela teria problemas maiores, como uma infecção. “Os médicos me disseram, ‘que bom que você lavou porque isso protegeu. Se eu pegasse uma infecção essa marca poderia ter ficado muito feia. Ter lavado me ajudou bastante”.

Em seu Instagram, a apresentadora falou que compartilhou o incidente para mostrar quais os primeiros procedimentos caso alguém também seja mordido.

A jornalista compartilhou o ocorrido cerca de uma semana após o caso da atriz Daniela Escobar, que quase perdeu a mão depois que foi mordida pot seu gato.

