Criança embarca sozinha em avião e vai de Curitiba a SP sem passagem

Na segunda-feira, dia 15, uma criança embarcou em um voo, sem passagem, no Aeroporto Internacional Afonso Pena. O caso aconteceu na Região Metropolitana de Curitiba e a companhia aérea disse ter entrado em contato com os responsáveis do menor.

Logo depois de falar com os pais da criança, a Latam Airlines Brasil imediatamente providenciou o retorno do menino de São Paulo para Curitiba. Nem a Infraero, nem a Latam quiseram detalhar o ocorrido.

Ao G1, a Polícia Federal explicou ser responsável pela imigração e pela segurança do aeroporto. Sendo assim, segundo a instituição, não caberia à ela apurar como a criança embarcou sem passagem aérea.

Investigação