Mulher morre depois de ser jogada de apartamento pelo companheiro

Márcia Araújo Severino da Silva, de 44 anos, morreu depois de ser jogada pela janela do apartamento onde vivia pelo companheiro. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (24) em Água Fria, zona norte do Recife.

Segundo a Polícia Civil, Fábio Lourenço da Silva, companheiro de Márcia, a jogou do apartamento depois de uma discussão. Ele fugiu do local do crime, mas foi encontrado e preso logo em seguida.

Márcia foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) , mas não resistiu aos ferimentos. Antes de morrer, ela confirmou que o crime foi cometido pelo companheiro.