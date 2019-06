Adolescente grávida é estuprada e enterrada viva em praia

Uma adolescente de 17 anos grávida foi estuprada e enterrada viva nas areias da praia do Bosque, no centro de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil. A vítima conseguiu escapar e foi encontrada por um pedestre por volta das 4h da última terça-feira (11).

Ainda não se sabe o tempo de gestação da vítima, mas a suspeita, de acordo com a polícia, é de que o pai da criança seja o agressor.

Segundo o delegado, a vítima tinha sinais de hematomas pelo corpo e apresentava sinais de estrangulamento.

“Acho que na hora da esganadura, ela acabou desfalecendo, ele [o estuprador] enterrou, mas ela recobrou os sentidos e foi caminhando para o Centro da cidade, onde foi encontrada por uma pessoa que colocou ela no carro e a levou para o pronto-socorro”, disse Ronaldo Cavalcante, delegado responsável pelo caso, ao G1.

O suspeito ainda está sendo procurado pela polícia e uma outra adolescente de 17 anos confessou participação no crime e foi presa. “Ela levou a garota para o outro matar. Ela sabia que ele ia fazer isso. Ela confessou”, afirmou o delegado Ronaldo. Segundo ele, a garota será denunciada ao Ministério Público por tentativa de homicídio.

