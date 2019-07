Para salvar mãe, crianças fogem de casa com a arma do pai

Duas crianças de 8 e 13 anos, foram encontradas na madrugada de segunda-feira (15) carregando uma arma de fogo na cintura. O caso aconteceu no no Terminal Barra Funda, zona Oeste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as crianças foram abordadas por seguranças da estação.

Quando conduzidos a 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), os dois irmãos informaram que o pai teria agredido a mãe a coronhadas e, para se proteger, estavam a caminho da casa da avó.

A Polícia Civil fez buscas e não encontrou o pai das crianças. A mãe, uma cozinheira de 30 anos, foi encontrada e conduzida à delegacia onde confirmou a versão dos filhos.

Ela relatou que por volta das 5 horas desta segunda foi buscar atendimento médico por causa dos ferimentos e disse que não percebeu que as crianças tinham saído de casa com a arma do pai.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e a arma foi apreendida.

