30 dias após crime, assassino de Rafael Miguel permanece foragido

Um mês após o assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais, o autor do crime ainda não foi localizado. Procurado pela Polícia de São Paulo, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, é considerado foragido da Justiça.

Mais de 60 endereços em seis estados já foram verificados por policiais, mas o paradeiro do assassino permanece desconhecido. Além de São Paulo, as informações estenderam a área de busca para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Fotos de possíveis disfarces que Paulo poderia estar usando também foram divulgadas pela polícia paulista. E uma tatuagem que diz “Marginal sempre marginal” no antebraço de Paulo se tornou uma das principais pistas para seu reconhecimento.