5 tendências de inverno para usar na meia-estação

Falta pouco mais de um mês para o fim do inverno e a chegada da primavera. Mas este não precisa ser o momento de guardar as roupas mais quentes no armário.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A equipe de CLAUDIA reuniu 5 tendências da estação mais fria do ano que podem ser reaproveitadas na próxima temporada. Você só vai precisar fazer algumas alterações. Confira:

Animal print

Durante o inverno, as estampas animais foram os grandes destaques dos guarda-roupas. E para a meia estação não será diferente. Elas vão continuar a ser uma ótima opção para quem quer deixar o look mais estiloso.

Paetês

Da moda festa ao casual, os paetês vão continuar a iluminar o período entre estações. Você pode optar por peças com aplicações em toda sua extensão, ou apenas em alguns pontos para destacar.

Xadrez

Por mais que o xadrez seja conhecido por ser usado durante os meses de junho e julho, dá super para fazer uma adaptação e trazê-los para a meia estação. Escolha cores alegres e iluminadas para compor o look.

Vestido longo

Nesta temporada em que as temperaturas oscilam muito, os vestidos longos são ótimas opções para ficar ainda mais elegante.

Tons terrosos

Neutros e versáteis, eles combinam com todos os estilos. Os tons terrosos remetem à elegância e são fáceis de combinar.

Leia também: Marina Ruy Barbosa surpreende em look com tamanco plástico neon

+ Como combinar brincos com seu formato de rosto? Saiba aqui

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?