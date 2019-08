Viola Davis vai produzir adaptação de peça de Nelson Rodrigues

Viola Davis será uma das responsáveis por produzir “O Beijo no Asfalto”, conhecida peça do jornalista e dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, publicada em 1960.

Veja o que está bombando nas rede sociais

De acordo com a publicação do site Deadline, a peça terá temporada em Los Angeles e Broadway. Sônia Rodrigues, filha de Nelson comemorou a parceria entre as produtoras “Como filha e administradora de seu legado, é um prazer saber que os premiados produtores Viola Davis e Julius Tennon foram os escolhidos para trabalhar com o maior autor dramático do Brasil” comentou.

Viola dirige com seu marido Julius Tennon a produtora JuVee Productions. A parceria da atriz e produtora será com a Wise Entertainment, empresa que tem como fundador Maurício Mota, neto de Nelson.

Em sua conta no Twitter Viola comemorou a notícia a e disse estar animada com a parceria.

We're so excited to partner with @ProductionsWise to bring

Brazilian playwright Nelson Rodrigues’ groundbreaking play, #TheAsphaltKiss to life! https://t.co/XuMpHOIkbs — Viola Davis (@violadavis) August 9, 2019

“Quando Mauricio e Katie conversaram comigo sobre essa colaboração especial com a obra de seu avô, fiquei emocionado. Temos objetivos semelhantes e nossas vozes coletivas ressoam no espírito do tempo e em todo o mundo no que se refere à narração narrativa dos negros”, afirmou Julius Tennon. “Compartilhei isso com Viola e ela está tão empolgada quanto eu. Então, nós, coletivamente como equipe, estamos avançando e oferecendo o melhor que é Nelson Rodrigues” completou o marido da atriz.

Sobre a peça

Publicada em 1960, “O Beijo no Asfalto” é um dos títulos mais conhecidos de Nelson Rodrigues. Ela narra a trajetória de Arandir, jovem que vai socorrer um homem que está a beira da morta em uma praça muito cheia no Rio de Janeiro. O homem então faz um último pedido a Arandir: um beijo. Ele atende o pedido e ato de compaixão muda a vida dele e de toda a sua família.

Leia mais: José Mayer revela o que vai fazer depois de demissão da Globo

+ Gisele Bündchen posta foto rara amamentando a filha

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?