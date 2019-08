Confira o passo a passo para um make de festa com ponto de cor

Chega de tons sóbrios! Uma ótima maneira de introduzir cores mais fortes e alegres na sua vida é através da maquiagem. Além disso, um make com cor é a melhor opção para as festas noturnas.

Veja o que está bombando nas redes sociais

O make designer Diego Garcia, do Mais Bonita Centro de Beleza, conta alguns segredos que vão fazer toda a diferença em uma maquiagem colorida. “Embora o ponto mais forte dessa make sejam os olhos, a pele merece muita atenção, para que fique uniforme e bastante natural”, explica o especialista.

Confira o passo a passo para ter uma maquiagem incrível abaixo:

1) Preparação da pele

Antes de mais nada é necessário garantir que a pele esteja sem nenhum resíduo. Por isso lembre-se de limpar bem a região com um sabonete facial da sua escolha. Em seguida hidrate toda a face para garantir que a maquiagem não irá ficar com aparência craquelada.

2) Iluminação do rosto

Com um iluminador, em pó ou creme, destaque os pontos altos do rosto. Depois disso, aplique nestas mesmas áreas um primer para auxiliar no preparo da pele. Feito tudo isso, use um fixador para dar um toque final.

3) Base e pó compacto

Para a maquiagem ficar ainda mais completa é mais do que necessário fazer um bom preparo da pele. “Passe um corretivo por todo o rosto, fazendo batidinhas com uma esponja e dando mais cobertura onde houver necessidade”, explica Diego.

Com um pincel, aplique pó solto para selar levemente a pele. Isto deixa a face com uma finalização “matte” e sequinha.

4) Contornos

O contorno e correção das sobrancelhas fazem toda a diferença na maquiagem. Por isso utilize produtos específicos para esta região para preencher os espaços vazios.

Para todo o rosto, faça o contorno com pó de 1 ou 2 tons mais escuros que seu tom de pele. Isso vai ajudar a dar mais profundidade e destacar áreas importantes.

Para chamar mais atenção para a região das bochechas, aplique blush em tons rosados ou alaranjados para dar cor e saúde à pele. Estas cores deixam a maquiagem bem mais natural.

5) Preparo dos olhos

Utilize uma sombra cremosa ou um batom na região da pálpebra móvel. Aplique levemente, com pincel ou dedo, para criar um efeito molhado na região.

No canto externo comece aplicando uma sombra em pó e esfume. É importante ir reaplicando e esfumando até que no início fique uma cor mais intensa e no final a cor vá clareando, como um degradê.

Finalização

Passe no lábios um gloss de sua preferência para deixar a maquiagem com uma cara mais moderna e para não tirar a atenção dos olhos.

Para finalizar é só aplicar um fixador para garantir que a maquiagem ficará no seu rosto até o final da festa. 🙂

Leia também: Tutorial: como fazer contorno no rosto e deixar o make profissional

+ Marca de maquiagem da Lady Gaga tem frete grátis para o Brasil

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?