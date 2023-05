SPFW55: Conheça as 7 marcas estreantes

Nesta segunda-feira (21), aconteceu o start na São Paulo Fashion Week. A abertura da 55ª edição ficou a cargo do desfile de João Pimenta, no palco do Theatro Municipal, celebrando 20 anos da grife. A partir da quinta-feira (25), o evento começa oficialmente com a maratona da passarelas, que trazem sete marcas novas: Foz, Gefferson Vila Nova, Marina Bitu, David Lee, Forca Studio, Rafael Caetano e The Paradise. Conheça mais detalhes abaixo:

Marina Bitu

A estilista Marina Bitu é natural do Ceará e criou sua marca homônima em 2017. Com influências dos trabalhos manuais da avó, a brand produz peças em baixa escala com inspirações na cultura nordestina, entrando no segmento de slow-fashion, e usando matérias-primas reutilizáveis. Marina Bitu é conhecida como uma das marcas que flerta com o quiet luxury nacional. A estreia no SPFW será com a coleção Hotel Bitu, e o desfile acontece no dia 27 de maio, no Iguatemi São Paulo, às 14h30.

Gefferson Vila Nova

Gefferson Vila Nova fará sua estreia na SPFW no dia 25/05 às 11h, no Senac Lapa Faustolo. O designer baiano apresentará a coleção Abstrato, composta apenas por peças masculinas inspiradas no artista plástico e paisagista Roberto Burle Marx. O DNA da marca, que tem seus 10 anos de estrada, segue um streetwear descolado com peças de alfaiataria.

Foz

A Foz é uma marca alagoana e nova, criada em 2020 pelo designer de moda Antonio Castro. O linho é a principal matéria-prima e as peças são confeccionadas por artesãos – misturando esse lado artesanal em roupas contemporâneas. É uma marca com uma identidade bem brasileira e com itens atemporais, trabalhando alfaiataria em cortes leves e cores tropicais. As estampas trazem referências de artistas e festas nacionais. A Foz terá um desfile virtual, no dia 24 de maio, às 10h. A linha foi inspirada no curta Um dia no Sertão, na peça Lisbela e o Prisioneiro e outras obras.

David Lee

David Lee é outro exemplo de marca brasileira com coleções menores. As roupas são uma mistura de sportwear com alfaiataria, resultando em itens atemporais, elegantes e descolados, com muito crochê e estrutura. Para o SPFW, David Lee celebra 10 anos com a coleção Parangaba, com referência na tradicional Feira da Parangaba, em Fortaleza. A linha será apresentada no dia 28 de maio, domingo, às 18h30, no Komplexo Tempo.

Forca Studio

A Forca Studio foi concebida pela dupla Vivi Rivaben, estilista, e Silvio de Marchi, DJ. A ideia era fazer algo pequeno, entre amigos, mas a marca cresceu e, agora, faz seu debut na São Paulo Fashion Week. Misturando borracha, couro, látex, linho e resina em peças oversized e alfaiataria esportiva. No evento a dupla vai lançar a linha chamada Forca 003. O desfile acontece no dia 27 de maio, às 16h30, no Komplexo Tempo.

Rafael Caetano

Um dos nomes mais novos entre as marcas citadas, o estilista Rafael Caetano agrega igualdade, diversidade e modernidade em suas peças. A arte é um dos principais meios de expressão. Como as outras brands, a Rafael Caetano mescla streetwear e alfaiataria, mas com uma pegada LGBTQIAP+. A linha é um mix entre masculino e feminino. O desfile acontece na sexta-feira (26), às 10h, no Senac Lapa Faustolo. Podemos esperar muita transparência e contemporaneidade em New Dandy, título da coleção, uma referência ao dadaísmo.

The Paradise

A marca carioca criada por Thomas Azulay e Patrick Doering, traz toda a cor do Rio de Janeiro ao SPFW, com roupas vibrantes e estampadas. O desfile apresentará a coleção Nº 15, que trabalha a moda ao longo das décadas de 1950 e 1980. A The Paradise promete um mix entre o clássico e o moderno. A marca vai dominar a passarela em 26 de maio, às 21h30, no Komplexo Tempo.