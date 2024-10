Ícone fashion: Cher é o grande destaque do desfile da Victoria’s Secret

O retorno do Victoria’s Secret Show aconteceu na noite desta quinta, 15. Diferentemente das outras edições, a deste ano foi transmitida ao vivo para o público – confira aqui os 5 melhores momentos.

Mas, o que não mudou foram os shows de grandes artistas, dentre essas, Cher, uma das cantoras mais consolidadas da indústria. Antes dela, Lisa, grande nome do k-pop, e uma das novidades do pop, Tyla, dona do hit “Water”.

Cher apostou em um look fashionista, moderno e preto, como seu cabelo marcante. Calça cargo e uma blusa com amarração na frente, ambos com muito brilho, compuseram o look.

A cantora embalou o caminhar das modelos com alguns de seus grandes hits, como Believe. O show marcou o retorno do desfile da VS e fez história sendo o primeiro a ter apenas apresentações de cantoras femininas.

A diva pop tem uma longa trajetória de ligação com o mundo da moda. Nos anos 1970, no auge da sua carreira, ela era reconhecida por usar looks marcantes e sensuais. Normalmente, tops e calças, ou também saias, sempre modelando o corpo e com muitas cores, que contrastavam com o seu cabelo super escuro e longo naquele momento.

Atualmente, além da carreira, Cher também se preocupa com caridade e frequenta grandes eventos de cinema, moda e música. Ela opta por looks em paletas sóbrias, como preto e branco, mas sempre com extravagâncias nos tecidos, texturas e sobreposições. Em um dos últimos eventos que participou, estava usando a grife italiana Dolce&Gabbana.

