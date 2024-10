5 momentos inesquecíveis da história do SPFW

O São Paulo Fashion Week é o maior evento de moda da América Latina. Desde os anos 1990, ele reúne profissionais da moda, traz coleções de estilistas renomados, descobre novos talentos e destaca a competência nacional. Da primeira edição à atual, alguns momentos marcaram a história do evento. Confira a seguir cinco deles.

Quando Gisele Bündchen encerrou sua carreira

A übermodel Gisele Bündchen decidiu encerrar sua carreira na SPFW de 2015. A modelo se despediu das passarelas no desfile da Colcci, finalizando a carreira que começou aos 14 anos com a coleção de verão 2016 da marca. Gisele sensibilizou o público e saiu emocionada, ao lado de grandes amigas, e todas usando blusas com o rosto da maior modelo do Brasil.

O desfile ‘A Costura do Invisível’, de Jum Nakao

Talvez o desfile brasileiro mais comentado ao redor do mundo, ‘A Costura do Invisível’ foi criado por Jum Nakao, na última coleção antes de encerrar sua marca. Mais conhecido como “desfile de papel”, ele trouxe looks feitos em papel de diferentes gramaturas e técnicas e, ao final da apresentação, as modelos rasgaram todas as peças. Nakao fazia uma crítica ao consumismo.

Desfile no metrô da SPFW

Outro desfile bastante amplamente discutido aconteceu na linha 2 do metrô de São Paulo e recebeu o nome ‘Metrô da Moda’. Aberto ao público, o evento apresentou uma performance com a retrospectiva de looks que marcaram a história do SPFW.

Trabalho de Alexandre Herchcovitch

É impossível falar de moda nacional sem citar Alexandre Herchcovitch. Quando o SPFW ainda se chamava Morumbi Fashion, Alexandre já demonstrava seu talento para as criações. Ele revolucionou a moda brasileira ao incrementar referências do underground, questionar estereótipos de gêneros e criar uma estética própria, misturando streetwear, clubber e alta costura.

A primeira semana de moda a ter cotas para modelos

O São Paulo Fashion Week tornou obrigatório ter 50% de modelos negros, afrodescendentes ou indígenas nos desfiles desde 2020. Foi o primeiro evento de moda com grandes dimensões a implementar esse tipo de medida.

