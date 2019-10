Copie o look: Veja o sapato que Julia Roberts não tira do pé

Julia Roberts, além de atriz consagrada, também é inspiração fashion. Inclusive, um detalhe anda chamando atenção nos últimos looks da celebridade: o oxford, um item que está super na moda atualmente.

Inspirado no sapato social masculino, o oxford pode ser usado tanto em ocasiões mais formais quanto nas casuais. Eles são muito bem-vindos com saias (longas, midi e curtas), shorts, jeans e vestido, além de terem uma variedade de modelos e cores.

É por conta dessa versatilidade, provavelmente, que Roberts é tão fã desses sapatos. A atriz foi vista no estúdio da rádio americana Sirus XM, em Nova Iorque, calçando um par de oxford preto, envernizado, com salto médio, da loja de luxo Nordstrom (US$ 495, cerca de R$ 2 038 – e eles entregam no Brasil!)

Julia Roberts no estúdio da rádio SiriusXM

Já no último final de semana, Roberts apostou em um par de oxford brancos, da The Office of Angela Scott, combinando a peça com um macacão preto de bolinhas brancas, da Michael Kors.

Julia Roberts combinou seu oxford com um vestido de bolinhas da Michael Korss

Vale a pena investir no oxford, pois, além de elegantes, são bastante confortáveis. A equipe de CLAUDIA selecionou na vitrine, abaixo, alguns modelos para te ajudar na escolha. Confira a opção que cabe melhor no seu orçamento e estilo. Confira!

Oxford Chunky de couro, Amaro, R$ 259,90* Oxford Brogues de couro, Shoestock, R$ 169,90* Oxford de couro com plataforma, Arezzo, R$ 399,90* Oxford de sola branca prateado, Anacapri, R$ 59,90* Oxford com salto grosso tratorado de verniz preto, Dafiti, R$ 63,89*

