Kate Middleton volta a usar calças culotte e agrada com o look

Kate Middleton continua fazendo jus a sua fama de “ícone fashion”. Nesta quarta-feira (9), a duquesa de Cambridge foi vista usando uma calça culotte cáqui de uma de suas marcas favoritas, a Jigsaw. A peça custa £ 130 (cerca de R$ 585).

Para complementar o look, Kate usou uma blusa de gola alta da Warehouse, com detalhes no pescoço, cujo preço é £39 (aproximadamente R$ 176). Como acessório, ela optou por uma bolsa Chanel na cor vinho, que custa £ 3 mil (cerca de R$ 13 mil). Nos pés, ela completou o visual com um par de sapatos de salto da Tod’s, que custa US$ 353 (cerca de R$ 1 448).

Kate Middleton voltou a usar calça culotte em visita ao The Angela Marmont Centre For UK Biodiversity, no Museu de História Natural

A calça culotte é uma peça que fez muito sucesso nos anos 80 e está voltando com tudo. Parecida com a pantacourt, ela é mais curta, com a barra na altura da canela, e mais larguinha, dando um ar mais descolado ao look, mas sem acabar com a elegância.

Bolsa da Chanel usada por Kate Middleton

A duquesa estava visitando o Angela Marmont Centre for UK Biodiversity (Centro pela biodiversidade do Reino Unido Angela Marmont, em inglês) para participar de uma reunião sobre a preservação da vida selvagem do país.

