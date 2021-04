Inspirações de looks com salto tratorado, o queridinho da temporada

Você pode até não ter essa informação fresca na memória, mas provavelmente sua sapateira deve ter uma opção de sapato com o solado tratorado, seja com um relevo mais discreto ou mais pesado e aparente.

Além de confortável, esse modelo contribui para um look com muito estilo, tornando o item must have de famosas e anônimas. Nesta temporada de Outono/Inverno de 2021, eles seguem em alta, principalmente nas opções com salto.

“Os sapatos com salto tratorado estão no auge da sua popularidade. Ele já foi proposto em coleções passadas, mas só agora atingiu o seu pico, com cada vez mais pessoas aderindo a essa tendência”, diz a estilista e empresaria ítalo-brasileira Anne Garcia.

“O fato de estarmos no meio de uma pandemia e termos que ficar mais em nossas casas também ajudou esse estilo a ter mais popularidade, pois é bastante confortável”, aponta a expert.

A especialista ainda indica quais os modelos mais populares e adequados em que vale a pena apostar para dar uma estilizada no look, pensando principalmente no clima frio que enfrentaremos daqui pra frente.

“A combinação couro preto e cano curto é a mais clássica, mas os modelos prateados com cadarços e oxford são os queridinhos da vez e são super modernos. Também há uma forte aposta em opções em verniz, veludo e verniz translúcido e em cores, como cinza, caramelo e verde escuro”, diz Anne.

Veja algumas famosas que compuseram o visual com o salto tratorado:

Gostou das inspirações? Confira 3 dicas da Anne de como usar o salto tratorado:

Para o uso no cotidiano, indico um tratorado não muito alto e com cano mais curto, que poderá ser usado com calça jeans skinny, calça boyfriend ou mom jeans. Na parte de cima, aposte em uma camiseta acompanhada de uma jaqueta bomber ou um blazer. Moletom e chapéu também são bem-vindos;

Para as que gostam de um estilo mais vintage ou mais romântico, se joguem nos modelos oxford e nas cores caramelo e verde escuro. O look pode ser composto por um vestido midi florido e blazer .

Veja agora algumas opções de botas e sapatos com sola tratorada para você renovar a sua sapateira:

1. Coturno Feminino Salto Alto Tratorado Confortável Moderno – Branco | R$149,90*| Zattini – Compre Aqui

2. Bota Feminina Tratorada Salto Alto Vicerinne + mochila | R$189,00*| C&A – Compre Aqui

3. Bota Coturno Couro Salto Tratorado Caramelo Bottero | R$149,99*| Zattini – Compre Aqui

4. Bota Feminina Tratorada Salto Alto Tachas Dakota | R$199,95*| Marisa – Compre Aqui

1. Coturno Feminino Tratorado Salto Grosso Moleca | R$169,95*| Marisa – Compre Aqui

2. Coturno Tratorado Nude Quiz | R$219,99*| Gaston – Compre Aqui

3. Sapato Oxford Salto Médio Tratorado com Cadarço Oneself | R$199,99*| C&A – Compre Aqui

4.. Sapato Oxford Salto Alto Tratorado Verde | R$169,90*| Zattini – Compre Aqui

*Preços consultados no dia 27 de abril de 2021, sujeito a alterações. Os links gerados nesta matéria podem gerar algum tipo de comissão para a CLAUDIA.