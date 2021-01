“Pensei que fosse morrer”, diz Ocasio sobre ataque ao Capitólio

Uma semana após a invasão de manifestantes pró-Trump ao prédio do Capitólio, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez fez um relato em live no Instagram sobre as cenas violentas e traumatizantes que ela testemunhou durante a última quarta-feira (6).

Iniciando sua transmissão chamando Trump de “um traidor dos Estados Unidos“, Ocasio contou que pensou que morreria durante o ataque. “Você tem todo esse fluxo rápido de pensamentos no final de sua vida. E foi o que aconteceu com muitos de nós na quarta. Eu não sabia se chegaria viva ao final daquele dia”.

Segundo ela, muitos membros do Congresso, suas equipes e até mesmo familiares quase foram mortos naquela tarde. “Muitos filhos de congressistas estavam lá”, contou, dando como exemplo as filhas do democrata Jamie Raskin, que já havia perdido o filho, Tommy, dias antes do ataque.

Impedida de dar todos os detalhes do ocorrido por questões de segurança, AOC disse que temia que alguns congressistas, a quem ela classificou como supremacistas brancos, revelasse sua localização para os invasores.

Ela também acusou políticos do partido Republicano de fazer uma encenação para as câmeras e afirmou que, caso eles de fato se importassem em serem legisladores a serviço dos EUA, eles teriam comprovado o status democrático das eleições.

“Se eles se importassem, eles não teriam amplificado a mentira… Se eles se importassem, eles teriam protegido seus colegas em vez de tuitar suas localizações para que a multidão os encontrasse”, apontou Ocasio. “Eles poderiam ter agido com integridade, mas não agiram. Eles não ligam.”

Dirigindo-se a todos que alimentaram a violência por causa de suas ambições políticas, em especial os senadores Ted Cruz e Josh Hawley, Ocasio sugeriu que renunciassem. “Assim como cada membro do Congresso que votou para anular os resultados de nossa eleição porque preferiu se agarrar ao poder do que respeitar a nossa democracia”, declarou, completando que eles nunca terão o respeito do país.

