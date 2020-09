Em seu podcast, Michelle Obama fala sobre altos e baixos no casamento

Perto de completar 28 anos de casada com Barack, Michelle Obama abordou o relacionamento deles no último episódio de seu podcast, que teve a participação do apresentador Conan O’Brien como convidado.

Assim como vem fazendo nos outros programas, a advogada e ex-primeira dama falou abertamente sobre o dia a dia ao lado do companheiro, sem romantizar e pintar tudo como mil maravilhas.

“Houve momentos em que eu queria empurrar Barack para fora da janela. E eu digo isso porque é tipo, você tem que saber que os sentimentos serão intensos. Mas isso não significa que você vai desistir”, explicou Michelle. Para ela, isso não tem prazo de validade ou fase específica do relacionamento para acontecer. “Esses períodos podem durar muito tempo. Eles podem durar anos”.

Didática, a apresentadora ainda comparou a escolha da parceria no relacionamento a um time de estrelas do basquete, em que é importante ver o que é melhor para você.

O apresentador também alertou para a importância de se dar tempo para ver a pessoa com quem você está namorando em uma série de situações. Na mesma linha de pensamento, Michelle completou que “não há maneira mágica para fazer isso acontecer, exceto aprender o básico para encontrar alguém, ser honesto sobre querer estar com essa pessoa, namorar com ela seriamente, planejar fazer um compromisso”.

