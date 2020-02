Guia do secador e da chapinha

Entenda o que as novas tecnologias podem fazer por você

Novas tecnologias não faltam: tem luz de led, turmalina, íons negativos, ondas de infravermelho… São benefícios que tornam secadores e chapinhas cada vez mais eficientes. “Essas tecnologias garantem fios lisos sem danificá-los”, afirma o cabeleireiro Marcos Proença.

Os benefícios de cada recurso

Cerâmica

– O que é: Matéria-prima refratária.

– Para que serve: Emite calor capaz de aquecer os fios de dentro para fora, evitando o ressecamento. Quando associada aos íons negativos, também diminui o frizz e sela as cutículas do cabelo, aumentando seu brilho. “As chapas com perfil de cerâmica são menos agressivas, pois deslizam mais facilmente e precisam de menos passadas por mecha”, conta Leandro Pires, técnico da Taiff.

Infravermelho

– O que é: Radiação eletromagnética.

– Para que serve: Em secadores e chapinhas, faz as moléculas de água da fibra capilar girarem rapidamente, promovendo uma higienização maior no cabelo. E dá brilho.

Nanotecnologia

– O que é: Partículas minúsculas de materiais como a prata (nano silver) e o titânio (nanox clean).

– Para que serve: Na chapinha, elimina fungos e bactérias dos fios, deixando-os mais limpos e protegidos. No secador, reduz a ação de fungos e bactérias soltos no ar.

Além de alisar, as novidades ajudam a tratar os fios

Íons positivos e negativos

– O que são: Átomos ou agrupamento de átomos com excesso de cargas elétricas positivas ou negativas.

– Para que servem: Os positivos abrem a cutícula dos fios, preparando-os para receber tratamentos como coloração, hidratação e queratinização. Já os negativos têm o poder de fechar as cutículas, mantendo a hidratação natural do cabelo e acabando com os fios arrepiados.

Led (Light Emitting Diode)

– O que é: Luz azul, fria.

– Para que serve: “Nos secadores e chapinhas, restaura os fios danificados e aumenta o brilho”, afirma o cabeleireiro Duda Molinos. Nos equipamentos dos salões, serve para turbinar hidratações e queratinizações. Já nas colorações, acelera o tempo de pausa.

Turmalina

– O que é: Mineral semiprecioso.

– Para que serve: Quente, ela emite íons negativos que neutralizam a eletricidade do cabelo, além de aumentar o brilho e a maciez. Aparelhos com turmalina também fecham as escamas dos fios, protegendo-os contra o sol, o sal e o cloro de piscinas.

Fique por dentro das novidades

Aparelhos de última geração combinam mais de uma tecnologia…

1. Secador Duda Molinos, com a tecnologia led e íons negativos Tany, R$ 349*. SAC: 0800-556474

2. Secador Infrared 3.600 Ion, com o recurso infravermelho e tecnologia nano silver GA.MA Italy, R$ 198*. SAC: 0800-7244262

3. Secador Titanium, com a tecnologia titanium e íons negativos Luxor, R$ 269*. SAC: 0800-8858967

1. Prancha Alisa e Modela, com a tecnologia nano silver, turmalina e íons negativos Luxor, R$ 150*. SAC: 0800-8858967

2. Prancha Black Ceramic, equipada com led e placa de cerâmica Taiff, R$ 129*. SAC: 0800-171655

3. Prancha Mini-Iron Ceramic Tourmaline, com placa de cerâmica revestida de nanopartículas de turmalina GA.MA Italy, R$ 99*. SAC: 0800-7244262

4. Prancha Photon 3, equipado com led, íons negativos e placa de cerâmica Tany, R$ 169*. R$ 0800-556474

