Roube o Look: 3 visuais para entrar na primavera com estilo!

Bem-vinda, primavera! A meia-estação está aqui, e com ela as flores mostram sua beleza, os pássaros nos acordam diariamente e, claro, o sol aquece os nossos dias. Com isso, é chegado o momento de planejar looks com peças mais frescas e, de preferência, que estejam dentro das tendências da primavera (para quem gosta, é claro). Se você está no time das que gostam de estar antenadas nas grandes promessas da moda, essa é a hora de roubar o look!

A leveza e elegância do cetim

Dias de calor pedem peças frescas! Os tecidos acetinados ou sedosos foram tendência na Semana de Moda de Londres para a temporada Primavera/Verão, e são realmente perfeitos para a meia-estação. Aposte em peças acetinadas – desde espartilhos até vestidos – em cores naturais como verde pistache, amarelo ou azul.

Cítricos para o dia a dia

As cores cítricas e vibrantes são clássicas durante a temporada de calor! Tons como laranja, vermelho, amarelo e rosa são perfeitos para um dia ao sol, possibilitando um visual vibrante, natural e divertido. E, claro, para não se complicar, aposte em looks monocromáticos, com peças de impacto como blazers e pantalonas.

Vai no básico!

Sabe aquele visual básico, mas cheio de estilo? Temos! Ao misturar uma peça elegante com algum item mais descolado, você garante uma composição de tirar o fôlego, mas só figurativamente: a ideia aqui é mesmo se manter fresca e simples! O combo de saia midi com uma camiseta lisa da mesma cor vem bombando nas redes sociais. Pareados com alguns acessórios – como óculos de sol e brincos – você tem o look perfeito para a primavera em suas mãos.

