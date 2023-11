Roube o look: Sofia Richie elege quiet luxury para seu guarda-roupa

Estilo próprio não é hereditário ‒ ele é uma busca. Prova disso é Sofia Richie, filha da lenda Lionel Richie. A It girl de apenas 25 anos soube usar sua condição de nepo baby com maestria, revelando ao mundo uma mulher sofisticada, elegante e apaixonada por tecidos em tons claros. As aparições da modelo em tapetes vermelhos por volta de seus 14 anos já denunciavam seu lado fashion, mas foi neste ano que a celebridade ganhou reconhecimento pelo match com o quiet luxury – abordagem discreta do luxo, sem logomarcas. Roube o look da mais nova fashionista!

Sofia, nós também amamos colete!

Não há como negar: os coletes vieram para arrebatar nossos corações! Junte à saia midi e você terá mais um motivo para sorrir quando olhar no espelho. As duas peças são tendências de 2023, e saber como usá-las pode ser o que falta para transmitir sua personalidade no dia a dia. Quem procura transmitir elegância encontra nos tons claros e na alfaiataria um ombro amigo.

Bem florida

Atire a primeira pedra quem nunca escolheu usar um vestido com estampa de flores para ganhar tempo! A verdade é que vestir uma única peça facilita (e muito) a tomada de decisão. O florido, nesse caso, ajuda a tornar a composição menos básica. Para dias ensolarados, vale a aposta para ganhar frescor e conforto.

Jeans é O verdadeiro amigo

Sabe aquela proposta de look que serve para o dia todo, do trabalho até a saída para jantar? Temos! Sofia trouxe o jeans com uma regata cinza, além de saltos perfeitos e uma terceira peça de tirar o fôlego, para dar vida a uma composição que não nos abandona.

