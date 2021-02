Alerta tendência: aprenda a combinar sandálias birken com diversos looks

No verão o que toda pessoa gosta é de usar roupas leves e confortáveis. Enquanto as vendas de sapatos de salto caíram em 2020 ( -21%), as de chinelos, por exemplo, explodiram ( (+242%), segundo dados globais do instituto Euromonitor. O maior interesse pelas sandálias birken, que nos anos 1990 caíram no gosto das famosas, segue essa tendência.

O interesse nesse tipo de calçado, no entanto, é bem mais antigo. O primeiro modelo de Birken surgiu em 1965, antes a marca produzia palmilhas ortopédicas. Nos anos 70, o sapato começou a se popularizar entre hippies. Com a chegada de 80 o gosto pelo calçado caiu, mas logo se levantou na década seguinte com após a modelo Kate Moss ser vista usando. “Até hoje o modelo de sandália é muito amado, porque ganhou estilos diferentes sem perder a essência. Vemos que o calçado faz par com todo tipo de roupas, desde uma alfaiataria até no beachwear”, diz a designer de moda Bruna Alves Almeida.

Como essa nova realidade de home-office em que muita gente passa a maior parte do tempo em casa, a sandália dá traz o conforto tão necessário, explica a designer de moda.

Bruna separou exemplos de looks para você usar e arrasar:

1- Com Blazer

Se você é uma pessoa mais sofisticada que não abre mão de um blazer, não tenha medo, a Sandália birken também é para você.

2- Despojado Streetwear

Roupas despojadas, com aquela cara de streetwear, sem perder o conforto também combinam.

3- Combine com vestidos

Se você não abre mão daquele vestidinho, junte com sua sandália birken e dê um ar de personalidade no seu look.

4- Use na praia

Na hora de fazer sua mala para a praia, não se esqueça das sandálias.

Veja alguns modelos que encontramos na internet para você comprar e montar seus looks:

