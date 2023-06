Roube o look: 3 visuais fáceis com a cor roxa

O roxo é símbolo máximo de modernidade, desconstrução e versatilidade. Apostar na cor, seja qual for sua nuance, é certeza de um look recheado de ousadia, mas nem sempre de facilidade – muitas mulheres encontram dificuldade na hora da combinação de cores. Viemos, então, provar por a+b que dá sim para criar produções usuais com tons de roxo!

Básico não é sinônimo de chato

Na moda, é sempre tempo de inovar e ser livre para criações. Peças nas cores roxa e verde, portanto, funcionam juntas se a intenção for explorar seu lado fashion. Para quem teme a mistura, o segredo é deixar uma delas em maior evidência do que a outra.

Pura sofisticação

Está frio e você precisa ir para aquela reunião séria? Sem problemas: o roxo pode te ajudar. Quando a cor aparece naquele blazer de ótimo acabamento e na bolsa de ombro discreta, você cria um visual inovador. Se a calça de alfaiataria for marrom e o suéter listrado, então, tudo fica ainda melhor.

Monocromático é ótimo!

Trabalhar com peças da mesma cor é uma excelente maneira de passar uma imagem elegante. Se quiser dar um passo além disso, o truque é combinar sapato com bolsa e calça com suéter! Roxo e amarelo, aqui, funcionam bem.