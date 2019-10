Rock in Rio: veja os looks das famosas para o quarto dia do festival

As famosas continuaram arrasando nos looks no quarto dia de Rock in Rio, que contou com shows de Panic! At the Disco e Red Hot Chili Peppers. Entre os destaques estão Patrícia Poeta, que combinou uma jaqueta de paetês coloridos com saia de couro e blusa preta, e Bruna Marquezine, que vestiu um look com pegada colegial, inteiro da grife inglesa Burberry. As peças estão disponíveis no site da marca — o moletom custa 650 dólares (mais de 2,6 mil reais) e a saia 900 dólares (mais de 3,6 mil).

Confira as escolhas de outras famosas para o festival:

Bruna Marquezine

Viviane Araújo

Maisa

Patrícia Poeta

Flávia Alessandra

Nathalia Dill

Luisa Sonza

Giovanna Lancellotti

Leia mais: O que cada signo gosta de vestir

+ Alerta tendência: conheça as “grandpa jeans” e saiba como usar

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória