Alerta tendência: conheça as ‘grandpa jeans’ e saiba como usar

As tendências de moda têm mudado com muita rapidez, mas o jeans é aquela peça coringa que dá certo em qualquer época. Das jaquetas até as saias, o tecido – que funciona em todos as peças – teve seu auge nos anos 70 e 80, mas segue como um queridinho atemporal.

Depois do boom da mom jeans, peça de cintura alta que ganhou força pela ascensão dos brechós e da moda sustentável, chegou a vez da Grandpa Jeans, estilo de calça com o corte totalmente reto, caimento mais fechado no tornozelo e no resto do corpo um pouco mais folgado. O nome é justamente por parecer “calça de vovô”, assim como o “mom jeans” são as “calças de mãe”.

Para usar esse modelo de calça, é preciso estar totalmente desconstruído do que é comum: calças apertadas mostrando a silhueta do corpo. Por ser folgado, ele se torna um clássico e pode deixar seu look elegantemente despojado. Separamos 3 formas de usar o grandpajens. Confira abaixo!

All Jeans

Misturar o jeans em peças diferentes nunca é demais. Você pode usar desde uma jaqueta a um cropped junto com a calça.

Moletom

Que tal inovar e deixar o look mais “folgadinho”? A junção da grandpajeans com um moletom traz conforto em dias frios, sem contar que pode ser usado com salto de bico fino ou até mesmo um all star. Bora arriscar?

Camisa social

Para o trabalho ou um evento importante, sabemos que o jeans com uma peça social dá um ar sofisticação ao look. Você pode escolher entre deixar a camisa amarrada, por dentro da calça ou mais soltinha. As três opções são incríveis!

Blusa de manga longa

As mangas longas são uma ótima pedida para os dias mais frios e ainda deixam o look com uma pegada mais retrô. Para inovar, procure opções volumosas ou com gola alta.

