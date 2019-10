O que cada signo gosta de vestir

Os astros interferem em praticamente tudo da nossa vida. Relacionamento, humor e até estilo são pontos em que as características dos signos podem dar as caras.

Total jeans, peças esportivas, cores vibrantes, grifes conceituadas. Será que você consegue identificar qual combinação tem mais a ver com o seu signo? Ainda não? Então, dá uma olhada nas inspirações de looks baseadas nas explicações astrológicas de Serena Salgado, do Astrocentro.

Áries

Conforto e atitude! Essas são as palavras que resumem o jeito da ariana se vestir. Além de estar bem com a roupa, elas valorizam peças fortes, como uma jaqueta de couro e sapatos pesados, tipo coturno. Roupas esportivas também são bem-vindas no armário das mulheres desse signo.

Touro

As taurinas fazem parte do grupo que preza pela elegância e qualidade na moda. Normalmente, elas analisam bem uma peça antes de comprar. Tecidos finos, como seda, e acessórios suntuosos, como joias, são valorizados por elas.

Gêmeos

Ser igual a todo mundo? Certamente, a geminiana não é esse tipo de pessoa. Elas podem oscilar entre um estilo despojado ou mais “montação”, mas sempre vão escolher pelo menos uma peça marcante, como um sapato animal print, por exemplo.

Câncer

O estilo da canceriana tende a ser romântico e vintage. Peças que desenham o seu corpo, como vestidos, combinadas com acessórios de uma pegada mais retrô, fazem a cabeça das mulheres desse signo quando o assunto é moda.

Leão

Se fizéssemos um top 3 dos signos que mais gostam de moda, com certeza, leão estaria no ranking, viu? As leoninas são mulheres estilosas e ousadas. Ou seja, elas gostam de usar o que é ou ainda vai ser tendência, como a calça cargo, que está de volta com força total. Além disso, pessoas desse signo também valorizam roupas de marcas.

Virgem

Discrição é a palavra que define as virginianas na hora de se vestir. Elas preferem moda fitness, como legging e tênis esportivo, para resolver suas coisas no dia a dia. Uma boa calça jeans e uma camiseta branca são apostas certeiras para as mulheres desse signo também.

Libra

As librianas gostam de usar a moda para valorizar o que tem de melhor. Por isso, saias e blusas com bom caimento normalmente são bem-vindas em seu guarda-roupa. Seguindo a linha tradicional, essas mulheres também costumam escolher peças em tons claros ou com estampa floral.

Escorpião

Peças em couro, look total preto e peças esportivas são informações de moda que caem no gosto das escorpianas. Elas não abrem mão do conforto e também não gostam de exagero. A calça jogger de moletom é uma opção coringa, que facilmente seria escolhida por uma mulher desse signo.

Sagitário

As sagitarianas são aquelas mulheres que levam o mundo dentro da bolsa. Para elas, moda sem praticidade não funciona. Por isso, os looks tendem a ser despojados e bem utilitários. Bolsa grande, peças únicas e looks confortáveis são perfeitos para as mulheres desse signo.

Capricórnio

Sabe aquelas pessoas que gostam de separar roupas para o trabalho, para sair e por aí vai? Então, essas são as capricornianas! Elas gostam de peças de cores fechadas e não ousam muito na combinação, mas isso não quer dizer que falta estilo. Uma camiseta branca, um bom jeans e um lenço formam um look que é a cara delas.

Aquário

Diferentonas. Essa é a palavra que define as aquarianas quando o assunto é moda. Elas gostam de inovar e surpreender na hora de se vestir. Por isso, as peças favoritas das mulheres desse signo normalmente são coloridas, customizadas e com uma modelagem inusitada.

Peixes

As piscianas gostam de tratar a moda como uma maneira de expressar e usar arte. O que explica a preferência delas por mix de estampas, listras, peças rasgadas ou com aplicações, tipo bordado ou franjas.

